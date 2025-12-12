"Камаз" объявил о старте предпродаж электромобилей "Атом"

Как отметил генеральный директор компании Сергей Когогин, выпуск электромобилей "Атом" станет очередным шагом в направлении укрепления технологической независимости России и авторитета отечественного машиностроения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стартовали предпродажи отечественных электромобилей "Атом", сообщила пресс-служба "Камаза" в своем Telegram-канале.

"Объявлен старт предпродаж российских электромобилей Атом", - сказали в пресс-службе.

"Старт предпродаж приурочен к важному производственному достижению. В конце ноября 2025 года в Москве была завершена сборка первого автомобиля серии PT. Эти полноценные предсерийные образцы созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве, что подтверждает готовность проекта к выходу на рынок", - добавили там.

Как отметил генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин, слова которого приводятся в сообщении, выпуск электромобилей "Атом" станет очередным шагом в направлении укрепления технологической независимости России и авторитета отечественного машиностроения.

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов также поздравил сотрудников "Камаза" с открытием предпродаж "Атома".

"При поддержке госкорпорации "Ростех" и благодаря личной вовлеченности главы "Камаза" Сергея Когогина разработчики смогли создать современную модель экологичного легкового городского транспорта. Проект реализован на собственной платформе, с отечественными решениями в области батарей, программного обеспечения и цифровой архитектуры", - сказал он.