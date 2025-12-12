Инвесторы получат льготный кредит на реставрацию памятников при покупке у частников

Для инвесторов, которые смогли восстановить ОКН раньше плановых дат, возможно сохранение льготного периода в рамках предельных сроков, предусмотренных программой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Льготное кредитование восстановления объектов культурного наследия (ОКН) стало доступно тем, кто приобретал объект из частной собственности, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"Министерство культуры России повышает доступность мер поддержки для инвесторов и утверждает изменения в программу льготного кредитования инвесторов ОКН, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Теперь получить кредит на восстановление ОКН в неудовлетворительном состоянии могут даже те инвесторы, которые приобрели объект из частной собственности", - отмечается в сообщении.

По новым условиям льготная ставка до 9% распространяется на разработку проектной документации по ОКН, которые были приобретены инвесторами до утверждения программы. Раньше такая цель кредитования была доступна только для ОКН, приобретенных с ноября 2024 года. Для получения кредита больше не требуется предоставление согласованной органом охраны проектной документации.

"Уже более 200 заявок от инвесторов находятся в работе у кредиторов. Для восстановления 1 тыс. ОКН к 2030 году мы собираем и анализируем обратную связь от инвесторов, которые в том числе не смогли по различным причинам получить льготное финансирование. ДОМ.РФ совместно с Минкультуры России определили некоторые требования программы, которые действительно правильно скорректировать. Принятые изменения будут способствовать развитию программы и привлечению к ней новых инвесторов", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Еще одним важным изменением стало уточнение условий кредитования многоквартирного дома, имеющего статус ОКН. После завершения реставрационных работ и ввода дома в эксплуатацию теперь возможно отчуждение долей (помещений, квартир) новым собственникам. При этом инвестор сохраняет льготную ставку в течение всего периода, который был предусмотрен договором.

Для инвесторов, которые смогли восстановить ОКН раньше плановых дат, возможно сохранение льготного периода в рамках предельных сроков, предусмотренных программой. По сути завершая работы с ОКН быстрее, продлевается срок коммерческого использования объекта, в течение которого действует льготная ставка.