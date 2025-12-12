"Русолово" досрочно выполнило план года

Компания выпустила рекордные 3,3 тыс. тонн олова в концентрате

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Русолово" (входит в "Селигдар") досрочно выполнило план на 2025 год и произвело 3,3 тыс. тонн олова в концентрате, это исторический максимум для компании. Об этом сообщил президент "Селигдара" Александр Хрущ в своем Telegram-канале.

"Русолово" досрочно выполнило годовой план и произвело 3,3 тыс. тонн олова в концентрате. Это новый исторический максимум для компании и важная веха в операционной деятельности предприятия", - отметил он.

Хрущ добавил, что прошлогодний показатель был ниже - 2,6 тыс. тонн против 3 тыс. тонн в 2023 году, снижение было осознанным и плановым.

По его словам, сегодня модернизация дала прямой результат - она не только компенсировала временное снижение, но и существенно повысила общую эффективность производства, что позволило досрочно выполнить годовой план и установить рекорд.

"Русолово" является одной из крупнейших компаний по добыче оловянной руды и производству оловянного концентрата в России.