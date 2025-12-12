Минэнерго Турции: энергетическое партнерство с РФ развивается на базе доверия

Партнерство также продолжает развиваться на основе долгосрочной стратегической перспективы и общего стремления к совместному обеспечению региональной стабильности

АНКАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Энергетическое партнерство с Россией в газовой и атомной сферах развивается на базе взаимного доверия и долгосрочных перспектив. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар после состоявшихся в Ашхабаде переговоров делегаций Турции и России.

"Мы приняли участие во встрече делегаций, проведенной нашим президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в Туркмении. Наше энергетическое партнерство с Россией, особенно в области природного газа и атомной энергетики, продолжает развиваться на основе взаимного доверия, долгосрочной стратегической перспективы и общего стремления к совместному обеспечению региональной стабильности", - написал министр в Х.