Дмитриев: ЕС ожидают серьезные последствия от бессрочной заморозки активов РФ

Как ожидается, 12 декабря Совет ЕС одобрит по письменной процедуре решение о бессрочной заморозке российских активов в Европе

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил серьезность последствий для Евросоюза от возможного решения бессрочно заморозить российские активы.

"[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость", - написал он на своей странице в соцсети X в ответ на пост Орбана.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии в посте в X отметил, что возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесет непоправимый ущерб Евросоюзу.

Заморозка российских активов

В пятницу в Брюсселе проходит плановая встреча министров экономики и финансов ЕС. Одной из главных тем обсуждений должен стать вопрос о дальнейшей судьбе замороженных в европейских банках активов РФ. Тем не менее, итоговые решения должны приниматься на саммите ЕС, который запланирован на 18-19 декабря.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.