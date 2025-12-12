Программа Университета Иннополис для управления БПЛА вошла в реестр ПО России

InnoControl адаптирует навигацию в любых условиях видимости, расширяет телеметрию и визуализирует в 3D данные сенсоров в реальном времени

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Решение InnoControl, разработанное Центром беспилотных авиационных систем Университета Иннополис, вошло в реестр российского ПО. Программа предназначена для управления всеми типами гражданских БПЛА, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Минцифры России включило в список доверенных отечественных программ встроенное решение InnoControl разработки Центра беспилотных авиационных систем российского IT-вуза. Оно позволяет с наземной станции проводить мониторинг промышленных объектов, аэрофотосъемку, картографирование и поисково-спасательные операции с помощью беспилотных мультикоптеров, самолетов, вертолетов и гибридных систем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что InnoControl управляет БПЛА через унифицированный интерфейс с поддержкой протокола MAVLink - стандарта обмена данными для большинства современных гражданских беспилотников на рынке. "Программа адаптирует навигацию в любых условиях видимости, расширяет телеметрию, визуализирует в 3D данные сенсоров в реальном времени и кастомизирует панели управления камерами, лидарами и другой полезной нагрузкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что InnoControl установлен во флагманские продукты Центра БАС Университета Иннополис. При этом, по словам разработчиков, решение может тиражироваться на разные типы гражданских беспилотников производства других компаний.

Как отметил руководитель Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт, производители беспилотников могут использовать платформу для расширения функционала своих продуктов, минимизируя затраты на разработку. "Дополнительно мы интегрировали в программу технологии для работы без ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системы - прим. ТАСС), навигации в закрытых пространствах, сканирования с облаками точек, а также обеспечили поддержку перечня полезных нагрузок от гиростабилизированных камер до высокоточных воздушных лидаров", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что InnoControl включен в реестр российского ПО при поддержке Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис.