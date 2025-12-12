ВЭБ.РФ: секьюритизация связанных с ГЧП обязательств позволит привлечь деньги

Тема секьюритизации и вывода большого количества продуктов на рынок является частью новой стратегии ВЭБ.РФ, заявил первый зампред Николай Цехомский

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Секьюритизация обязательств, связанных с государственно-частным партнерством (ГЧП) и концессиями, позволит привлечь длинные деньги в проекты. Об этом сообщил первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский, выступая на инфраструктурном конгрессе "Развивай РФ".

"Эти инструменты позволят в каком-то смысле расшить очень долгожданную тему и проблему, связанную с длинными деньгами, которые нужны для таких проектов. Дадут возможность инвесторам взять достаточно качественный риск государства, банкам, в принципе, поучаствовать в самой рисковой части, но более короткой", - сказал он.

По его словам, тема секьюритизации и вывода большого количества продуктов на рынок является частью новой стратегии ВЭБ.РФ. "Мы будем более активно смотреть на разные продукты и инструменты, которые есть у ВЭБ.РФ сейчас, как мы их можем секьюритизировать, вывести на рынок, предложить большому количеству инвесторов. Считаем, что это очень потенциальная тема для, в первую очередь, развития российского рынка, но и для нового этапа, важного и сложного этапа строительства инфраструктуры, которая нам так нужна", - отметил Цехомский.