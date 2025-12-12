ВЭБ.РФ создаст центр сопровождения российских и иностранных инвесторов в проектах

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов отметил, что параметры концепции по созданию экосистемы только обсуждаются

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" прорабатывает концепт единой экосистемы для сопровождения и поддержки инвесторов, в том числе иностранных, при реализации крупных инвестпроектов в России. Об этом заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов на инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ".

"На базе этой экосистемы будет создан единый центр по сопровождению крупных инвестиционных проектов, консалтинговому сопровождению, по структурированию таких проектов. И инвестор сможет на своем клиентском пути взаимодействовать с ВЭБом", - сказал он.

Керефов отметил, что важно инвесторам не просто предоставлять площадки, а сформировать "правильно упакованные инвестиционные предложения". "Это должна быть упакованная финансовая модель с точки зрения ее окупаемости и мер поддержки, которые государство может предложить для бизнеса. Такую работу мы сейчас совместно с субъектами будем вести. Наша задача - совместно с регионами сформировать качественные инвестиционные лоты и в дальнейшем их продвигать как внутри страны для наших инвесторов, так и для партнеров из дружественных стран", - пояснил зампредседателя ВЭБ.РФ.

Однако, Керефов отметил, что параметры концепции по созданию экосистемы только обсуждаются. "Я думаю, что в следующем году мы активно этот процесс уже финализируем и запустим", - добавил он.