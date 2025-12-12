Обновленный турбогенератор Среднеуральской ГРЭС запустили в работу

Это позволит повысить мощность турбины до 120 МВт

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Обновленный турбогенератор № 6 Среднеуральской ГРЭС в Свердловской области введен в эксплуатацию, это позволит повысить мощность турбины до 120 МВт, улучшит надежность энергоснабжения и снизит риски технологических сбоев. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Очередная трудовая победа коллектива Среднеуральской ГРЭС - сегодня запущен в работу обновленный турбогенератор № 6, в котором заменены турбина, генератор и трансформатор. Все новое оборудование - отечественного производства. Безусловно, важное событие для станции. Мощность турбины увеличена до 120 МВт, что повышает надежность энергоснабжения, снижает риски технологических сбоев и оптимизирует производственные процессы", - говорится в сообщении.

Среднеуральская ГРЭС продолжает обновление оборудования: уже заменено более 2,3 тыс. тонн техники и проложено 235 км кабелей при использовании российских комплектующих. Следующим этапом станет модернизация энергоблока № 9 с увеличением мощности до 330 МВт.

Среднеуральская ГРЭС обеспечивает теплом и энергией Среднеуральск, Верхнюю Пышму и часть Екатеринбурга. Деятельность станции по обеспечению жителей региона энергоресурсами отвечает задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В январе 2026 года станция отметит 90-летие.