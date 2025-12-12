В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу просроченных маркированных товаров

Индивидуальному предпринимателю может грозить штраф в размере 10 тыс. рублей за каждый проданный товар

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров после получения информации от системы мониторинга об истечении срока их годности. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 14.43 Кодекса РФ об административных нарушениях. Так, в случае продажи маркированных товаров с истекшим сроком годности, зафиксированным системой мониторинга, индивидуальному предпринимателю может грозить штраф в размере 10 тыс. рублей за каждый проданный товар, а юридическому лицу - 20 тыс. рублей за каждый проданный товар.