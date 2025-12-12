ТАСС и центр "ШУМ" заключили соглашение о развитии молодежных инициатив

Церемония подписания прошла в Калининграде

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС и молодежный центр "ШУМ" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и продвижение социально значимых молодежных инициатив. Церемония подписания прошла в Калининграде. Документ скрепили подписями директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников и генеральный директор центра развития молодежных медиа "ШУМ" Татьяна Мандрыкина.

"ТАСС уже несколько лет является официальным информационным партнером форума "ШУМ". Для нас это возможность поддерживать молодых журналистов и медийщиков, помогать им развивать профессиональные навыки, набираться опыта через совместные проекты, а также создавать условия для успешного старта и роста в профессии. Такое сотрудничество способствует формированию нового поколения специалистов, готовых работать на профессиональном уровне и вносить вклад в развитие медиасферы, региона и страны в целом", - сказал Кузовников.

Соглашение предусматривает долгосрочное партнерство. Стороны планируют проводить совместные просветительские мероприятия - тематические семинары, конференции и мастер-классы. Их главная задача - вовлечение молодого поколения в созидательную деятельность, направленную на решение актуальных для страны задач.

Особое внимание будет уделено профориентации. В рамках соглашения запланирована разработка специальных программ, которые помогут молодым людям формировать жизненные планы и карьерные устремления в соответствии с национальными приоритетами развития России.

"Сотрудничество центра "ШУМ" с ТАСС дает молодежи то, что сложно получить в одиночку - поддержку и ориентиры. Когда ребята видят, что федеральное информационное агентство открыто к диалогу, к их идеям и проектам, у них появляется чувство, что путь в медиа действительно открыт. Возможность учиться у опытных наставников и перенимать профессиональные подходы помогает ребятам лучше понимать профессию и уверенно двигаться вперед", - отметила Мандрыкина.

Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр "ШУМ" является проектом Росмолодежи в Калининградской области. Его задача - обеспечить взаимодействие между органами власти, молодежью и экспертами для формирования единого созидательного информационного пространства. Центр является организатором Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" и одноименного образовательного форума, официальным партнером которого выступает ТАСС.