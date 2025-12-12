Эрдоган обсудил с Путиным вопрос о заморозке российских активов в ЕС

Президенты Турции и России также рассмотрели комплексные усилия по обеспечению мира в украинско-российском конфликте, а также была подтверждена поддержка республикой мирных инициатив

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

АНКАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде обсудил в числе прочих вопрос о заморозке активов РФ в Евросоюзе. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана.

"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и России, комплексные усилия по обеспечению мира в украинско-российском конфликте, а также была подтверждена поддержка Турцией мирных инициатив. Кроме того, подробно обсуждался широкий круг вопросов, включая замораживание со стороны ЕС российских активов", - сообщила канцелярия.

По ее информации, стороны провели обмен мнениями о "событиях в Палестине и Сирии, а также о мирном процессе на Южном Кавказе".