Бюджет Калмыкии на 2026 год приняли со снижением профицита в четыре раза

Доходы республики составят 35 443,6 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента (Народного хурала) Калмыкии на заседании приняли во втором, окончательном, чтении бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Профицит бюджета на следующий год составит 117 млн рублей, что в четыре раза ниже показателей бюджета 2025 года на момент его принятия во втором чтении.

"Основные характеристики республиканского бюджета на 2026 год составят: доходы - 35 443,6 млн рублей, расходы - 35 325,9 млн рублей. Профицит - 117,7 млн рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе парламента.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя правительства - министр финансов Республики Калмыкия Очир Шургучеев, по сравнению с первым чтением общий объем доходов и расходов увеличился, при этом плановый профицит остался без изменений. Он пояснил, что запланированное превышение доходов над расходами необходимо для обеспечения стабильного погашения долговых обязательств республики по бюджетным кредитам в соответствии с установленными графиками. Основные приоритеты расходной политики, по его словам, сформированы с учетом безусловного выполнения социальных обязательств и реализации национальных целей развития. К ним относятся: сохранение уровня оплаты труда бюджетников в соответствии с указами президента РФ, повышение МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7% до 27 093 рублей и индексация соцвыплат, а также существенное увеличение ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения с учетом растущего коэффициента удорожания медуслуг.

Заместитель председателя правительства региона также уточнил, что бюджет, как и прежде, сохраняет социальную направленность. Основной объем расходов - от 87,5% до 94,9% в разные годы - сконцентрирован в 23 госпрограммах. Более 75% этих средств направлено на программы, повышающие качество жизни - развитие образования, здравоохранения, культуры, соцподдержку, улучшение жилищных условий и благоустройство.

О бюджете Республики Калмыкия на 2025 год

Бюджет Калмыкии на 2025 год был принят с профицитом в 462,9 млн рублей. При его принятии основные характеристики на 2025 год составляли: по доходам - 29,3 млрд рублей, расходам - 28,8 млрд рублей.