Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения

Перед корпорацией стоит задача обеспечить это к 2030 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Роскосмос намерен довести долю выпуска продукции гражданского и двойного назначения до не менее чем 50% от общего объема выпускаемой ракетно-космической промышленности. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на совещании по вопросу диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Перед корпорацией стоит задача обеспечить к 2030 году не менее 50% доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме, выпускаемой ракетно-космической промышленностью. Такое решение призвано сыграть ключевую роль в обеспечении качественной и технологически оснащенной медицинской реабилитации", - сказал Баканов, чьи слова приводятся в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что одной из тем совещания стало производство Роскосмосом высокотехнологичных протезов с применением коленного модуля с микропроцессорным управлением "Актив-2". "Он является единственным серийным изделием подобного класса, полностью разработанным и производимым в России", - подчеркнули в Роскосмосе.

"Встреча стала началом для превращения идеи в большой и важный проект с участием Министерства обороны России, который поможет российским предприятиям разрабатывать и внедрять высокотехнологичные решения в сфере медицинской реабилитации", - указали в госкорпорации.

В совещании приняли участие представители Минобороны России, коллегии ВПК, госкорпорации "Роскосмос", ВНИИ "Центр", государственного фонда "Защитники Отечества".