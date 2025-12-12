ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию

Возможны корректировки в расписании части рейсов
14:22
обновлено 14:26

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Аэропорты московского региона принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за введения временных ограничений, сообщили в Росавиации.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов московского региона аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили там. 

