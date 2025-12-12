Сведения из финотчетности участников МГК нужно направить в ФНС до 31 декабря

Они должны быть направлены в электронной форме

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Участники международных групп компаний (МГК) обязаны предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ сведения из консолидированной финансовой отчетности до 31 декабря, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Напоминаем, что до 31 декабря необходимо представить сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний, а также финансовой отчетности участников таких групп", - говорится в сообщении.

Такая обязанность возникает, если хотя бы один участник МГК, более 50% активов которой на последнюю отчетную дату, предшествующую году совершения таким участником контролируемых сделок, находится на территории РФ или совершил контролируемые сделки в области внешней торговли.

Речь идет о сделках с товарами, являющимися предметом особого контроля: нефтью и нефтепродуктами, черными и цветными металлами, минеральными удобрениями, драгоценными металлами и камнями.

Сведения должны быть направлены в центральный аппарат ФНС в электронной форме.