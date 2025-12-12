В РФ продлили квоты на ввоз семян из недружественных стран до конца 2026 года

Ограничения коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило ограничения на ввоз в страну некоторых видов семян из недружественных стран до конца 2026 года. Мера должна повлиять на развитие отечественной селекции и семеноводства, следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из документа, подписанного главой кабмина России Михаилом Мишустиным, ограничения будут действовать до конца 2026 года. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Уточняется, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных кабмином квот. Их общий объем составит 15 тыс. тонн. Цифра рассчитана Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов и с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.

В январе 2024 года правительство РФ ввело временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Тогда сообщалось, что семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы из недружественных стран до конца года можно будет ввозить только в рамках установленных квот. Их общий объем установили на уровне 33,1 тыс. тонн. Позднее ограничения продлили до конца 2025 года.

В октябре текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что самообеспеченность России семенами отечественной селекции по итогам 2025 года приблизится к 70%. В 2022 году, по его словам, этот показатель был на уровне 60%.