Минпромторг поддержал закупки музыкальных инструментов для учреждений

Общая сумма составит 181,4 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России в 2025 году поддержал закупки музыкальных инструментов для 97 учреждений из 22 регионов на общую сумму 181,4 млн рублей. Об этом сообщил глава министерства Антон Алиханов.

"В этом году мы поддержали закупки инструментов для 97 учреждений из 22 регионов на сумму 181,4 млн рублей. Это духовые, смычковые, щипковые и клавишные инструменты - все они производятся с высокой степенью локализации", - приводятся в сообщении Минпромторга слова министра.

Отрасль в России представлена около 120 компаниями, в основном малыми и средними предприятиями. По данным Росстата, объем производства музыкальных инструментов в 2024 году составил 1,4 млрд рублей, а за десять месяцев текущего года достиг 1,1 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении, Минпромторг и Минкультуры до 2030 года реализуют совместную дорожную карту, направленную на развитие производства, стимулирование спроса, актуализацию стандартов и подготовку специалистов в области изготовления музыкальных инструментов.