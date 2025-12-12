Прирост валовой добавленной стоимости арт-индустрий в экономике с 2021 года составил 11%

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в России накоплены уникальные культурные активы, ценность которых будет сохранена в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Прирост валовой добавленной стоимости арт-индустрий в креативной экономике России с 2021 года составил 11%, сообщили в Минэкономразвития.

"Одной из национальных целей является рост доли креативных индустрий в экономике страны до 6% ВВП к 2030 году. В 2024 году арт-индустрия закреплена как отдельная отрасль в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года. Несмотря на то что доля валовой добавленной стоимости (ВДС) арт-индустрии в общей ВДС креативной экономики сравнительно невелика (около 2%), отрасль обладает высоким потенциалом роста", - говорится в сообщении министерства.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в России накоплены уникальные культурные активы, ценность которых будет сохранена в долгосрочной перспективе. Задача государства - создать условия для раскрытия потенциала этой сферы.

"С 2021 года прирост ВДС арт-индустрий составил порядка 11%. А их вклад в общий показатель всей креативной экономики составляет около 2%. Цель к 2030 году - сохранить показатель на уровне 2,3%", - отметил Решетников.

Он добавил, что необходимо вместе с экспертами определить границы сектора и проработать практические задачи: выделить особенности отрасли, пути формирования высокой добавленной стоимости и возможности привлечения инвестиций в современное искусство.

Решетников предложил сосредоточиться на предметном обсуждении с опорой на практический опыт участников рынка.