В Москве цены на такси выросли в 2-3 раза из-за мокрого снега
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость поездки на такси в Москве вечером в пятницу выросла в среднем в 2-3 раза из-за непогоды, убедился корреспондент ТАСС.
"Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды", - отмечается в приложении "Яндекс go".
ТАСС направил запрос в "Яндекс go".
Некоторое время назад местами в столичном регионе начался снег, который к вечеру может обернуться метелью за счет усиления северо-западного ветра в порывах до 15-17 м/ с. Кроме того, в Гидрометцентре напомнили о возможном налипании мокрого снега на провода и деревья, в связи с чем в городе и области до 21:00 мск объявлен желтый уровень погодной опасности, символизирующий потенциально опасные метеоусловия. "На дорогах также возможна сильная гололедица", - предупредили синоптики.
Кроме того, в Московской области на 15:00 мск синоптики зафиксировали "минус": в Дмитрове столбики термометров показали 1,1 градуса Цельсия ниже нуля.