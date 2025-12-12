В Москве цены на такси выросли в 2-3 раза из-за мокрого снега

В городе и области до 21:00 мск объявили желтый уровень погодной опасности

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость поездки на такси в Москве вечером в пятницу выросла в среднем в 2-3 раза из-за непогоды, убедился корреспондент ТАСС.

"Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды", - отмечается в приложении "Яндекс go".

ТАСС направил запрос в "Яндекс go".

Некоторое время назад местами в столичном регионе начался снег, который к вечеру может обернуться метелью за счет усиления северо-западного ветра в порывах до 15-17 м/ с. Кроме того, в Гидрометцентре напомнили о возможном налипании мокрого снега на провода и деревья, в связи с чем в городе и области до 21:00 мск объявлен желтый уровень погодной опасности, символизирующий потенциально опасные метеоусловия. "На дорогах также возможна сильная гололедица", - предупредили синоптики.

Кроме того, в Московской области на 15:00 мск синоптики зафиксировали "минус": в Дмитрове столбики термометров показали 1,1 градуса Цельсия ниже нуля.