Индекс РТС ускорил снижение после публикации ЦБ курсов валют

Индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,04%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Регулятор повысил курс доллара на 13-15 декабря до 79,73 рубля, евро - до 93,56 рубля, юаня - до 11,27 рубля.

До публикации курсов валют (17:38 мск) индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,04% - до 1 090,99 и 2 747,7 пункта соответственно.

По состоянию на 17:43 мск индекс РТС снижался и находился на уровне 1 085,23 пункта (-0,57%), индекс Мосбиржи снижался до 2 746,63 пункта (-0,08%).