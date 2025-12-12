Стоимость платины и палладия растет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрирует рост, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 17:27 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 596,5 за тройскую унцию (+3,47%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года рос на 5,32%, до $1 804,3 за тройскую унцию, превышая значение в $1 800 впервые с 19 сентября 2011 года.

К 17:43 мск стоимость палладия составляла $1 580,5 за тройскую унцию (+2,44%), а фьючерс на платину находился на уровне $1 784,8 за тройскую унцию (+4,18%).