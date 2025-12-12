РЭЦ открыл в Китае 25 магазинов с российской продукцией под национальным брендом

В 2025 году ассортимент экспорта расширился за счет товаров народных промыслов и креативных индустрий, включая косметику, ювелирные изделия и коллекции российских дизайнеров

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с китайскими партнерами открыл в КНР 25 розничных магазинов и восемь центров продвижения российской продукции. Об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

"Мы уже открыли вместе с нашими китайскими партнерами восемь так называемых региональных партнерских центров продвижения - это такие хабы, в которых ведутся переговоры. И мы открыли 25 розничных магазинов вместе с нашими партнерами китайскими <...>", - сообщила она журналистам на мероприятии Discover Russia, прошедшем в посольстве РФ в Пекине.

По словам Никишиной, образ России у китайских потребителей перестал ассоциироваться "только с сырьем и зерном". В 2025 году ассортимент экспорта расширился за счет товаров народных промыслов и креативных индустрий, включая косметику, ювелирные изделия и коллекции российских дизайнеров. Параллельно развивается электронная торговля: на 10 крупнейших китайских площадках уже функционируют 36 российских онлайн-магазинов.

Программа продвижения под брендом "Сделано в России" ориентирована в первую очередь на малый и средний бизнес. Как пояснила глава РЭЦ, единый бренд работает как "маркетинговый магнит", позволяя небольшим компаниям сократить издержки на логистику и поиск партнеров, что в одиночку для них было бы слишком сложно и дорого.

Мероприятие Discover Russia прошло на базе посольства РФ в Пекине. Участие приняли представители российского АПК. Кроме того, более 20 российских дизайнеров представили свои коллекции одежды во время модного показа.