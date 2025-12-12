Владимирская область заключила 11 соглашений на 18 млрд рублей

Их реализация позволит создать около 900 рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 12 декабря. /ТАСС/. Владимирская область в ходе инвестиционного конгресса подписала 11 соглашений на 18 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 900 рабочих мест, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

"Сегодня завершается Владимирский инвестиционный конгресс. <…> По итогам ВИК подписано 15 соглашений, из них 11 - инвестиционных на общую сумму около 18 млрд рублей. Их реализация в 2025-2031 годах позволит создать порядка 900 новых рабочих мест", - написал глава региона.

По словам Авдеева, в форуме участвовали команды передовых предприятий Владимирской области, муниципальных образований, партнеры из России, ближнего и дальнего зарубежья. Работали тематические площадки для диалога. "Состоялись деловые встречи, и достигнуты договоренности, которые, уверен, послужат основой для реализации новых проектов в нашем регионе", - добавил губернатор.