Объем ВВП России за III квартал составил 54 трлн 501,3 млрд рублей

Физический объем ВВП увеличился на 0,6% относительно соответствующего квартала 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем ВВП России в III квартале 2025 года составил в текущих ценах 54 трлн 501,3 млрд рублей, следует из первой оценки Росстата.

Физический объем ВВП увеличился на 0,6% относительно соответствующего квартала 2024 года, дефлятор вырос на 6,6%.

Как отмечается в материалах статслужбы, объем ВВП за январь - сентябрь 2025 года составил в текущих ценах 151 трлн 765 млрд рублей, физический объем относительно января - сентября 2024 года увеличился на 1%.

Ранее статслужба предварительно оценила рост ВВП РФ за январь - сентябрь 2025 года на уровне 1%, а рост в III квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 0,6% в годовом выражении.

Ранее Минэкономразвития в своем обзоре о текущей ситуации в экономике РФ отмечало, что годовой ВВП РФ в сентябре вырос на 0,9% после 0,4% в августе, а за 9 месяцев рост составил 1%.