Российский рынок акций закрылся в "красной" зоне

Курс юаня вырос до 11,22 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу снизился на 0,34%, до 2 739,49 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,83% - до 1 082,41 пункта. Курс юаня вырос незначительно, до 11,22 рубля.

"Индекс Мосбиржи завершил неделю с позитивным общим результатом. Главные причины для роста в акциях - признаки прогресса в геополитике, благоприятная статистика по инфляции и ослабление рубля", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции компании "Фармсинтез" (+3,8%) - возможно, в связи с сообщениями о недавнем включении Минздравом РФ разработанного и выпущенного "Фармсинтезом" препарата в опубликованные на сайте министерства клинические рекомендации по лечению ОРВИ у взрослых", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции угольной компании "Распадская" (-2,6%), скорее всего, из-за коррекции после роста накануне.

Прогноз на 15 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 15 декабря составляет 2 700 - 2 800 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на начало недели - 78-80 рублей, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.