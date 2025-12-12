Тульская область получит 75 млн рублей в региональный фонд развития

Выделенные средства направят на финансовую поддержку промышленных предприятий региона в виде льготных займов

ТУЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Тульская область получит из федерального бюджета 75 млн рублей на докапитализацию регионального фонда развития, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

"Правительство России выделило из Резервного фонда РФ 75 млн рублей на докапитализацию Фонда развития Тульской области. Эти средства будут направлены на финансовую поддержку промышленных предприятий региона в виде льготных займов на реализацию стратегически важных инвестиционных проектов", - написал губернатор, отметив, что среди приоритетных направлений - производство электроакустической аппаратуры, стеклопакетов и алюминиевых конструкций.

Как сообщил глава региона, такая мера поддержки со стороны федерального правительства - хорошее подспорье для предприятий Тульской области. Выделенные средства позволят им модернизировать свои производственные мощности и тем самым расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Миляев отметил, что в 2025 году 19 проектов тульских предприятий получили одобрение на финансирование по федеральным и региональным программам. А общая сумма поддержки превысила 3,5 млрд рублей: 12 проектов на региональном уровне, 7 - на федеральном. "В этом году региональный фонд развития промышленности профинансировал 15 проектов на сумму 553 млн 650 тыс. рублей", - добавил губернатор.