"Автоваз" проверит модификации Granta, выпущенные с 6 июня по 26 ноября

Дилерские центры Lada в скором времени свяжутся с владельцами автомобилей Granta, требующих дополнительной диагностики

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" в рамках превентивных действий проведет дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках превентивных действий и для подтверждения потребительских характеристик автомобилей АО "Автоваз" принял решение провести дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года", - сказали в пресс-службе.

В "Автовазе" отметили, что в рамках кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента. При этом в случае необходимости будет проведена замена узла.

Дилерские центры Lada в скором времени свяжутся с владельцами автомобилей Granta, требующих дополнительной диагностики. Все необходимые проверки и возможная замена узла будут выполнены сервисом за минимально время и бесплатно, "Автоваз" обеспечил центры необходимым запасом компонентов.

"В рамках действующего законодательства, "Автоваз" официально уведомил Росстандарт о своих действиях", - сообщили в автоконцерне.