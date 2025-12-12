"Автоваз" отзывает 33 450 Lada Granta

Отзывная кампания обусловлена диагностикой одного из функциональных узлов автомобилей, который при необходимости будет бесплатно заменен

© Павел Ворожцов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Компания "Автоваз" объявила об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению. Об этом сообщили в Росстандарте.

"По информации АО "Автоваз", принятое изготовителем решение о проведении дополнительной проверки отдельных модификаций Lada Granta связано с непрерывной работой компании над улучшением потребительских характеристик автомобилей. В рамках проводимой кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости будет проведена замена узла автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Автоваз" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу.

Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы.

Все работы будут проводиться бесплатно.