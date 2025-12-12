В московских аэропортах сняты временные ограничения

В период действия мер на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Московского региона. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Внуково.