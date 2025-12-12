Оптовый спрос на золото в Китае в ноябре снизился на 32%

WGC отмечает, что сокращение фиксируется по показателю изъятий с Шанхайской биржи золота, который служит ориентиром для оптового спроса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Оптовый спрос на золото в Китае в ноябре упал на 32% по сравнению с октябрем, до 84 тонн на фоне ослабления спроса в ювелирном секторе. Это стало минимальным значением для этого месяца с 2009 года, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

"Объем изъятия золота с биржи SGE (индикатора оптового спроса на золото в Китае) в прошлом месяце снизился на 32% в месячном исчислении и на 15% в годовом исчислении до 84 тонн, что стало самым слабым показателем для ноября с 2009 года", - говорится в отчете WGC.

WGC отмечает, что сокращение фиксируется по показателю изъятий с Шанхайской биржи золота, который служит ориентиром для оптового спроса: в месячном выражении отток сократился на 32%, а в годовом - на 15%. После октября наблюдается постепенное восстановление оптового спроса, однако в этом ноябре спрос оказался заметно слабее ожидаемого, что отчасти связано с заметным спадом спроса на золотые украшения.

В отчете WGC также сообщается, что с начала года Китай сообщил об официальных закупках 26 тонн золота, увеличив долю золота в общих валютных резервах страны с 5,5% в декабре 2024 года до 8,3% в ноябре этого года.