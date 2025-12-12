На руднике Плато Расвумчорр в Заполярье добыта первая апатит-нефелиновая руда

Как ожидается, до конца года на руднике добудут 150 тыс. тонн руды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первая апатит-нефелиновая руда добыта на новом руднике Плато Расвумчорр кировского филиала горно-обогатительного комбината "Апатит" в Мурманской области. Об этом сообщает группа компаний "Фосагро", чьим филиалом является предприятие.

"Завершен первый пусковой этап нового подземного рудника, в начале декабря здесь добыта первая апатит-нефелиновая руда", - сказали в компании. Как ожидается, до конца года на руднике добудут 150 тыс. тонн руды, а в 2026 году показатель увеличат более чем в 2,5 раза - до 390 тыс. тонн. На проектную мощность в 6 млн тонн рудник должен выйти в 2034 году.

По словам директора филиала Андрея Абрашитова, развитие рудно-сырьевой базы комбината является одним из ключевых направлений инвестполитики "Фосагро". "Ежегодно именно мы осваиваем до трети инвестбюджета компании, и результаты работы ежегодно отражаются в наших результатах: в уходящем году мы уже установили рекорды по суточной и месячной отгрузке готовой продукции, а по его итогам планируем произвести крупнейший с постсоветских времен объем апатитового концентрата", - подчеркнул Абрашитов, слова которого цитирует группа компаний в своем сообщении.

Решение о строительстве рудника было принято в 2016 году для подземной отработки подкарьерных запасов Центрального рудника, где с 1964 года открытым способом добыли свыше 720 млн тонн апатит-нефелиновой руды. Полный комплекс проектно-изыскательских работ для строительства рудника выполнил Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова, также являющийся подразделением "Фосагро", - единственный в России специализирующийся на исследованиях в области технологий переработки фосфатного сырья, производства фосфорной и серной кислот, фосфор- и азотсодержащих минеральных удобрений, проектировании химических, горнодобывающих и обогатительных производств.

В группе компаний напомнили, что проходческие работы на руднике стартовали в 2018 году, и на данный момент построены вскрывающие, транспортные и вентиляционные выработки горизонта "+430 метров" общей протяженностью около 20 км с объемом проходки более 450 тыс. кубометров. "Горизонт полностью оснащен коммуникациями: линиями связи, позиционирования, пожарно-оросительными трубопроводами, высоковольтными и низковольтными линиями электропередачи, освещением", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на руднике идут горнопроходческие работы по вскрытию горизонта "+310 метров". "В дальнейшем здесь планируют построить дробильно-доставочный комплекс со сдачей его в эксплуатацию в 2029 году, а в 2031 году должны запустить локомотивную откатку и начать отработку запасов горизонта "+310 метров", - подчеркивается в сообщении. Общая сумма инвестиций "Фосагро" в строительство рудника и его оснащение составят более 38 млрд рублей.