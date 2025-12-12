Ethereum демонстрирует снижение

К 19:25 мск курс находился на уровне $3 062

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 19:06 мск, курс Ethereum снижался на 3,44%, до $3 064. К 19:25 мск криптовалюта ускорила снижение, курс находился на уровне $3 062 (-3,52%). В это же время стоимость биткойна росла на 0,6%, до $90 137.

Исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 12 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,06 трлн. Из них $1,795 трлн (58,8%) приходится на биткойн, $370,181 млрд (12,1%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 120 тыс. трейдеров на сумму $415,31 млн. Порядка $263,37 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $151,94 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $136,29 млн, из которых порядка $110,35 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $25,94 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре ETH-USD стоимостью $5,68 млн.