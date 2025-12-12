Стоимость серебра демонстрирует снижение более чем на 5%

До этого цена драгметалла обновила исторический максимум

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрировала снижение более чем на 5% после обновления ранее исторического максимума. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 19:43 мск, цена на драгметалл уменьшалась на 5,54% и составляла $61,015 за тройскую унцию. К 20:04 мск стоимость серебра замедлила снижение до $61,58 за унцию (-4,66%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 312,6 (-0,01%).

Ранее стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив $65 за тройскую унцию.