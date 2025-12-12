Товарооборот аграрной продукции между РФ и Абхазией в 2025 году вырос на 17%

С 2018 года Абхазия получила от России гуманитарную помощь на сумму 330 млн рублей, а также сельхозтехнику и тракторы

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Товарооборот аграрной продукции вырос на 17% в 2025 году в сравнении с прошлогодними показателями, при этом российский экспорт увеличился на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии Бадры Гунбы по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

"За январь-ноябрь текущего года товарооборот аграрной продукции между странами вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе российский экспорт увеличился на 20%. Россия в основном поставляет на рынок Абхазии безалкогольные напитки, колбасы, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия. Абхазия поставляет в Россию мандарины, лесные орехи, соусы, вина и другую продукцию", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что с 2018 года Абхазия получила от РФ гуманитарную помощь на сумму 330 млн рублей, а также сельхозтехнику и тракторы. "Россия готова поставлять в Абхазию всю продукцию, которая необходима, в требуемых объемах. В том числе это касается минеральных удобрений, которые нужны республике для развития аграрного сектора", - цитирует пресс-служба Лут.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в Абхазии для поддержки сельского хозяйства задействованы бюджетные средства и программы, а также частные инвестиции, в том числе из России, на развитие голубики и других интересных для потребителей культур.