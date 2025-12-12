СП намерена сосредоточиться на содействии в достижении национальных целей

Председатель палаты Борис Ковальчук отметил, что цифровизация является важным аспектом эффективной работы контрольно-счетных органов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Счетная палата (СП) планирует сосредоточиться на содействии в достижении национальных целей и решении задач стратегического развития через призму аудита нацпроектов и госпрограмм. Об этом сообщил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук, подводя итоги работы совета контрольно-счетных органов (КСО) за прошедший год.

"Первое - содействие достижению национальных целей и задач стратегического развития через призму аудита национальных проектов и государственных программ. Второе - максимизация экономического эффекта от нашей деятельности. И третье - развитие цифрового аудита, датацентричности, применение современных аналитических инструментов и методов", - сказал Ковальчук, говоря о стратегических задачах на ближайшие годы.

Он отметил, что цифровизация является важным аспектом эффективной работы контрольно-счетных органов.

"В современном цифровом мире данные - это не просто информация, это стратегический актив. И этот тезис в полной мере применим и к государственным данным, и к их роли в государственном управлении. Во главу угла ставятся достоверные машиночитаемые данные, имеющие юридическую силу. Мы проводим большую работу по переподписанию соглашений об информационном взаимодействии со всеми ключевыми министерствами и ведомствами, чтобы иметь своевременную, достоверную и полную информацию", - подчеркнул Ковальчук.

По его словам, развитие цифровизации ведомства позволяет применять риск-ориентированный подход, а также на практике внедрять искусственный интеллект. Кроме того он отметил, что следующем году запланировано ввести в эксплуатацию государственную информационную систему цифрового аудита, которая в том числе позволит КСО через свои личные кабинеты получить доступ к цифровым технологиям для анализа данных и использования отдельных подходов в области государственного аудита.