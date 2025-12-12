Минсельхоз: потенциал партнерства РФ и Абхазии в аграрном образовании значителен

В профильных вузах Минсельхоза обучаются более 20 студентов из Абхазии, на следующий учебный год также выделены квоты для граждан республики

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Партнерство между Россией и Абхазией в сфере аграрного образования обладает значительным потенциалом, сообщил Минсельхоз РФ.

"Глава Минсельхоза России Оксана Лут и министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа обсудили задачи дальнейшего развития сотрудничества в сфере АПК. <…> Значительным потенциалом обладает партнерство в сфере аграрного образования. В профильных вузах Минсельхоза сегодня обучаются более 20 студентов из Абхазии, на следующий учебный год также выделены квоты для граждан республики. Взаимодействие между профильными университетами продолжает развиваться", - говорится в сообщении.

Как было отмечено в ходе рабочей встречи, одним из ключевых направлений совместной работы может стать селекция плодовых культур, прежде всего мандаринов. Кроме того, хорошие перспективы имеются в создании питомников и реализации селекционных программ, направленных на повышение устойчивости растений к климатическим факторам и болезням.

Также в ходе рабочего визита Оксана Лут посетила Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Республики Абхазия. Министр ознакомилась с реализуемыми проектами по выращиванию тропических и субтропических фруктов в агроклиматических условиях Абхазии.