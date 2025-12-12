В Роскомнадзоре заявили, что против Telegram не применяются новые ограничения
Редакция сайта ТАСС
17:10
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор в данный момент не применяет новых ограничений в отношении мессенджера Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба ведомства в ответ на вопрос о замедлении работы приложения.
"По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется", - говорится в сообщении.
Ранее пользователи Telegram сообщали о проблемах с работой мессенджера. В частности, речь шла о медленной загрузке медиафайлов.