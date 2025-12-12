В Калининградской области зафиксировали рост в сфере туризма и промпроизводства

Наблюдается и положительная динамика промышленного производства, индекс промпроизводства составил 108,5%

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в 2025 году в Калининградской области составил 108,5%, развивается и туристическая отрасль. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития региона.

"Калининградская область постепенно восстанавливает темпы роста экономики. Несколько показателей: стабильный рост объема инвестиций, за 9 месяцев 2025 года индекс физического объема составляет 110,5%; активно развивается туризм, мы видим рост за 10 месяцев на 11%. Наблюдается положительная динамика промышленного производства, индекс промпроизводства составил 108,5%", - сказала Голикова.

Также она отметила, что региону оказывается постоянная поддержка на уровне российского правительства. Так, в ближайшие три года, с 2026-го по 2028-й, из федерального бюджета Калининградской области выделят 148,7 млрд рублей в качестве межбюджетных трансфертов. Это на 22,8% больше предыдущего трехлетнего периода 2023-2025 годов.

12 декабря Татьяна Голикова побывала в Калининградской области с рабочей поездкой. В частности, она посетила поликлинику городской больницы № 2 в Калининграде, которую после масштабной реконструкции откроют в начале 2026 года. В учреждении здравоохранения будут лечиться более 32 тыс. жителей Центрального района города.