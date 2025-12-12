Голикова: объем инвестиций в калининградскую ОЭЗ превысил 220 млрд рублей

В целом за девять месяцев 2025 года индекс физического объема инвестиций в Калининградской области составил 110,5%

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Щербак/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области инвестировали в развитие региона более 220 млрд рублей. Создано порядка 31 тыс. рабочих мест, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития региона.

"На территории региона действует особая экономическая зона, ее особенностью является режим свободной таможенной зоны, льготы по налогам и страховым взносам. Сейчас в ОЭЗ более 300 резидентов, они инвестировали более 220 млрд рублей в развитие региона. Это самые разные отрасли - от обрабатывающих производств, сельского хозяйства, автосборки, информационных технологий и, конечно, туризма. Создали более 31 тыс. новых рабочих мест", - сказала Голикова.

В целом за девять месяцев 2025 года индекс физического объема инвестиций в Калининградской области составил 110,5%. Также на заседании комиссии вице-премьер отметила растущие показатели в отраслях туризма и промышленного производства. Так, индекс промпроизводства составляет в регионе 108,5%.