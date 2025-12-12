В ОП заявили, что ЕС потеряет доверие инвесторов из-за воровства активов РФ

Фактически бессрочная блокировка средств России также обернется девальвацией евро, считает член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Фактически бессрочная блокировка активов РФ в ЕС обернется девальвацией евро и оттоком инвестиций из стран Евросоюза. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Следует предупредить европейских политиков о том, что все дальнейшие действия в совокупности скажутся на девальвации евро, банкротстве финансовых организаций и, как следствие, оттоке инвестиций развивающихся стран из экономики Европы, так как ворью доверять нельзя", - сказал Машаров, комментируя решение ЕС о бессрочном блокировании суверенных активов России и исковое заявление Банка России в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков.

Машаров отметил, что действия Банка России абсолютно законны и следуют логике защиты национальных интересов страны. Он напомнил, что Россия неоднократно предупреждала руководство стран Евросоюза, руководителей депозитария Euroclear о катастрофических последствиях для мировой финансовой системы в случае принятия решения об использовании замороженных активов.

"Несмотря на риски, с которыми будут сталкиваться центральные банки и органы финансового надзора стран Европы, потерю авторитета европейского депозитария, политическое руководство Евросоюза продолжает свою деятельность, направленную на хищение российских активов. Уверен, что Банк России и участники финансового рынка смогут воспользоваться юридическими механизмами защиты законных прав в полном объеме", - сказал Машаров.

Заморозка российских активов

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.

Ранее также стало известно, что Банк России подает в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков. Сумма требований к депозитарию в сообщении не уточняется. В ЦБ подчеркнули, что действиями депозитария Euroclear был причинен вред, "обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами".

Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.