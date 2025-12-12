В Ингушетии реализуют инвестпроекты стоимостью более 30 млрд рублей

В ближайшие годы в регионе построят крупный технопарк

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 12 декабря. /ТАСС/. Инвестиционные проекты стоимостью более 30 млрд рублей реализуются в Ингушетии, в ближайшие годы в регионе построят крупный технопарк. Об этом сообщил иностранным журналистам - участникам пресс-тура "Это Кавказ" глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В рамках пресс-тура ТАСС "Это Кавказ" встретился с представителями российских и иностранных СМИ, одной из тем на встрече стали инвестиции в Ингушетию. В регионе уже реализуются проекты на сумму более 30 млрд рублей, создающие около 1,5 тыс. рабочих мест. Среди них - тепличный комплекс площадью 22 га, предприятие "Сад-гигант Ингушетии", собравшее рекордные 62 тыс. тонн урожая, и развитие алюминиевого кластера - первого в России. До 2027 года начнем строительство современного технопарка", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о преференциях, которые введены в регионе для развития бизнеса и привлечения потенциальных инвесторов.

"Для инвесторов предусмотрены серьезные меры поддержки: снижение арендной платы за землю и госимущество на 95%, налог на прибыль - 13,5%, освобождение от налога на имущество и возможность получения земли без торгов. Для малого бизнеса действует сниженная ставка - 2% вместо 6%, а с этого года заработала автоматизированная упрощенная система налогообложения. Особое внимание уделяем IT-сектору - открыты Академия цифрового развития и "Smart отель" с инвестициями в 700 млн рублей. Это шаг к формированию новой экономики и привлечению молодых специалистов", - добавил глава региона.

Участниками пресс-тура стали журналисты из пяти стран: ОАЭ, Китая, Турции, Казахстана и Узбекистана. В течение трех дней они посетят три республики Северного Кавказа для ознакомления с инвестиционным и туристическим потенциалом регионов.

Проект "Это Кавказ" реализует информационное агентство России ТАСС совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации.