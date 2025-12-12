Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией вступило в силу

Граждане РФ отныне могут въезжать и пребывать на территории страны без виз до 30 дней при каждом посещении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Граждане России и Иордании с 13 декабря могут взаимно посещать страны без виз на срок до 30 дней, соглашение об этом вступило в силу.

Соответствующий документ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, глава МИД страны Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади подписали 20 августа в Москве. В российском МИД отметили, что соглашение должно способствовать дальнейшему наращиванию туристических и гуманитарных обменов и бизнес-контактов.

В соответствии с ним граждане РФ отныне могут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать на территории этого государства.

При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Аналогичные права предоставляются и гражданам Иордании при посещении России.

Как ранее рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмена виз между странами положительно скажется на российском турпотоке в Иорданию, прежде всего самостоятельных туристов. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин отмечал, что по итогам 2024 года всего в Россию с целью туризма въехало менее 2 тыс. граждан Иордании, но отмена виз станет сильнейшим катализатором, способным кратно нарастить взаимные турпотоки.

Между Москвой и Амманом действует прямое регулярное авиасообщение, рейсы несколько раз в неделю выполняет иорданская авиакомпания Royal Jordanian. До сих пор россияне могли оформлять визу для въезда в Иорданию сроком до месяца по прибытии в аэропорт, ее стоимость составляла 40 иорданских динаров (около $56).