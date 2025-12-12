В Москве состоится финал "Битвы роботов"

Состязание пройдет в манеже кинопарка "Москино", где сразятся 32 команды

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Финал международного чемпионата "Битва роботов" пройдет 13 декабря в манеже кинопарка "Москино" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

"Финальный этап международного чемпионата "Битва роботов" состоится 13 декабря в манеже кинопарка "Москино", расположенном в Москве", - рассказали организаторы.

Уточняется, что в поединках сойдутся 32 команды. Из них 16 команд в весовой категории до 110 кг и 16 в поединках мини-роботов весом до 1,5 кг.

Планируется, что шоу финального этапа будет разделено на три части. В первой, состоится церемония открытия, за которой последуют два блока поединков в обеих категориях. Во второй, также пройдут состязания в обеих категориях, и третья часть будет посвящена финальным поединкам участников, после чего состоится церемония награждения победителей. "Каждый блок будет открываться эффектным шоу-прологом", - добавили в оргкомитете.

Заключительный этап чемпионата участвуют команды из десяти регионов. Москву представляют шесть команд, Санкт-Петербург, Московскую область и Татарстан - по три команды, Удмуртскую Республику и Новосибирскую область - по две команды. Также ожидается участие девяти иностранных команд из Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса.

"Битва роботов" - международный чемпионат, в котором роботы сражаются в поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из инженеров и специалистов из разных стран. Согласно распоряжению Правительства, начиная с 2023 года, чемпионат проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры России. Финальный этап чемпионата проходит при поддержке Правительства Москвы. Оператор чемпионата - АНО "Инженеры и роботы". Генеральный технологический партнёр чемпионата - VK, генеральный индустриальный партнер - "Икс холдинг".