NHK: Honda может расширить импорт своих машин из США

По данным телеканала, компания рассматривает такой вариант для сокращения торгового дефицита на американском рынке

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Японская автомобильная корпорация Honda Motor может расширить импорт своих же автомобилей из США для сокращения торгового дефицита, недовольство которым высказывал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сейчас, как отмечается, компания проводит исследование рынка, в том числе для того, чтобы определить, какие модели будут импортироваться из США. Аналогичные планы, как сообщалось ранее, есть и у Toyota Motor. Nissan Motor заявляла, что примет решение насчет импорта своих автомобилей из США после анализа рынка.

Сокращение торгового дефицита было ключевой темой в ходе переговоров между Токио и Вашингтоном по снижению введенных Трампом повышенных импортных пошлин. Среди прочего, как сообщается, правительство Японии рассматривает возможность продажи в стране американских автомобилей без прохождения дополнительных испытаний, недовольство которыми выражали США.