Росавиация прорабатывает оснащение российских самолетов интернет-терминалами

Для этого могут потребоваться доработки конструкций лайнеров, отметил глава ведомства Дмитрий Ядров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Росавиация прорабатывает с производителями оснащение российских воздушных судов специальными терминалами для предоставления пассажирам услуги интернета на борту, сообщил ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Важная, интересная задача, которую сейчас решает "Бюро 1440". В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту", - сказал он.

По словам Ядрова, Росавиация сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, поскольку терминал должен соответствовать определенным требованиям. "В этой связи доработки могут затронуть конструкцию воздушного судна", - уточнил глава ведомства.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, должен ли быть интернет бесплатным на борту, Ядров сказал, что необходимо "коммерцию считать".

Как сообщили ТАСС в "Бюро 1440", компания разрабатывает абонентский терминал авиационного исполнения для организации доступа к спутниковому ШПД (широкополосному доступу в интернет) с борта самолета. "В рамках данного проекта было заключено соглашение о сотрудничестве с ПАО "Аэрофлот" в сфере развития цифровых сервисов. Для работы над интеграцией терминала в конструкцию бортов привлечены ключевые российские производители самолетов", - сказали там.