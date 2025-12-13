На проекты и ремонт объектов культурного наследия Крыма выделили 2,2 млрд рублей

Перечень включает 39 объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Более 2,2 млрд рублей выделено на разработку проектной документации и ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия Республики Крым в 2025 и 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона.

Средства предусмотрены несколькими федеральными и региональными программами. По ним, сообщили в министерстве, выделено 2,2 млрд рублей на разработку научно-проектной документации и выполнение работ по сохранению 39 объектов культурного наследия, из них вводу в 2025 году подлежит 14 объектов.

"В 2025 году завершены работы по сохранению объекта культурного наследия "Комплекс сооружений Воронцовского дворца" (1830-1846 годы) в Алупке. Запланировано завершение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом Л. Ф. Шлее" (конец XIX века - начало XX века) и ремонтно-реставрационных работ на крыше Крымского академического театра имени М. Горького ("Здание дворянского театра, 1911 год") в Симферополе", - говорится в сообщении.

В 2026 году запланировано завершение ремонтно-реставрационных работ на ряде объектов, из которых наиболее известные здание дачи Стамболи (конец XIX века), здание Симферопольской городской думы и управы (Крымская государственная филармония), медресе (1909 год) в Бахчисарае.

Кроме того, продолжаются работы в Ханском дворце (XVI-XIX века) в Бахчисарае и здании женской Романовской гимназии середины XIX века в Керчи. Противоаварийные работы также ведут в мемориальном комплексе "Аджимушкай" (1903-1907 годы, 1919 год, 1941 - 1944 годы, 1982 год) в Керчи.