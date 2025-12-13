В СКФО объем привлеченных средств бизнеса и розничных клиентов вырос на 40%

Показатель составил 446 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Суммарный объем портфелей средств бизнеса и розничных клиентов в республиках Северного Кавказа вырос на 40% и достиг 446 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

"За 11 месяцев 2025 года суммарный объем портфелей средств юридических и физических лиц в республиках Северного Кавказа составил 446 млрд рублей, это на 43% больше прошлогоднего показателя. Наибольший темп роста портфеля с января по начало декабря отмечается в корпоративном сегменте: объем средств с начала года вырос более чем в два раза, достигнув на 1 декабря 170,6 млрд рублей. Остальная превалирующая часть (свыше 275 млрд рублей) приходится на вложения частных лиц", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков "Сбера", больше всего денег на вкладах и счетах хранят жители Дагестана (118 млрд рублей), Северной Осетии - Алании (58 млрд рублей) и Кабардино-Балкарии (48,4 млрд рублей). В Карачаево-Черкесии зафиксирован самый высокий темп роста за год: с 1 декабря 2024 года он составил 13%, сумма на вкладах и счетах увеличилась до 25,4 млрд рублей.

По словам управляющего Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залины Бейтугановой, стабильный рост портфелей средств физических и юридических лиц показывает заинтересованность жителей Северного Кавказа в хранении капитала в банке. "На сегодняшний день жители Кабардино-Балкарии хранят более 48,4 млрд рублей в банке - с начала года портфель накоплений физических лиц вырос на 11%", - цитирует Бейтуганову пресс-служба.