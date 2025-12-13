Подмосковье остается лидером в РФ по количеству иностранных инвесторов

На территории области действуют свыше 180 заводов зарубежных предприятий

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московская область остается регионом - лидером по количеству работающих иностранных компаний. На территории Подмосковья действуют свыше 180 заводов зарубежных предприятий. Об этом сообщила в интервью ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Мы по-прежнему остаемся лидерами по иностранным производственным компаниям, которые находятся в нашей стране. У нас работают более 180 заводов иностранных компаний из 40 стран. В 2025 году мы провели роуд-шоу, посетив ряд стран, и сейчас у нас в стадии привлечения находятся несколько новых инвесторов", - рассказала зампред.

Так, по ее словам, подмосковная делегация недавно посетила четыре китайских города, в одном из которых проводились переговоры с крупной компанией, работающей в сфере биомедицинских технологий. Также у представителей Московской области была поездка в ОАЭ, где изучался опыт работы особых экономических зон. "У нас сейчас шесть особых экономических зон (ОЭЗ), и было интересно посмотреть, в частности, как работает госкомпания Kezad, у которой в управлении 12 ОЭЗ", - добавила Зиновьева.

Также зампред рассказала, что среди иностранных проектов, которые находятся на финальной стадии в Московской области, можно отметить белорусское производство оптоволокна, запущенное весной, и китайское производство субстанции для гепарина и натрия, которое запустят в начале 2026 года.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 15 декабря в 09:00 мск.