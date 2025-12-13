"Выберу.ру": 38% россиян пожалели о совершенных в 2025 году крупных покупках

Согласно опросу маркетплейса, среди таких трат наиболее распространенными стали эмоциональные приобретения бытовой техники и дорогих гаджетов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Как минимум об одной крупной покупке в 2025 году пожалели 38% россиян. В то же время 24% респондентов остались удовлетворены своими расходами, поскольку заранее планировали их и откладывали средства, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, еще 17% опрошенных не испытывали разочарований после крупных покупок, так как сознательно ограничивали траты и покупали только необходимые вещи. А порядка 21% опрошенных вовсе не совершали крупных покупок, предпочитая отложить обновления техники, ремонт или дорогостоящие поездки до более стабильной экономической ситуации.

Среди крупных трат наиболее распространенными стали эмоциональные приобретения бытовой техники и дорогих гаджетов (30%). 27% опрошенных россиян пожалели о туристических поездках. Для 18% ненужной тратой оказались подписки на развлекательные сервисы, образовательные курсы и цифровые инструменты. 12% опрошенных пожалели о расходах на рестораны и доставку еды, которые не соответствовали заявленному уровню качества, 8% - о вложениях в ремонт или обновление интерьера, а 5% - о расходах на косметологию и индустрию красоты.

При этом 47% респондентов в качестве причины подобных разочарований назвали покупки под влиянием эмоций, 41% отметили эффект завышенных ожиданий из-за рекламы, а 33% признались, что рост цен усилил чувство неоправданной траты. Низкое качество товаров или услуг по сравнению с их стоимостью стало причиной разочарований у 24% участников исследования.

Кроме того, в 2026 году россияне планируют выстраивать более осознанное финансовое поведение: 33% сократят расходы на развлечения, подписки и цифровые сервисы, 27% откажутся от обновления техники и гаджетов, 19% уменьшат затраты на дорогостоящие путешествия, 11% ограничат расходы на рестораны и доставку еды, 6% сосредоточатся на сокращении трат на косметологию, а 4% будут внимательнее анализировать крупные покупки.

В опросе приняло участие 3 тыс. граждан РФ.